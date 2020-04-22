Осталась жива: двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа в Новосибирске
ЧП случилось сегодня около 10 часов утра в Заельцовском районе Новосибирска. На улице Кропоткина в многоэтажке двухлетняя девочка забралась на подоконник, где было открыто окно. Ребенок оперся на москитную сетку и упал вниз с высоты восьмого этажа.
- В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщают в следственном управлении Новосибирской области.
Правоохранители в очередной раз просят жителей города обезопасить свои квартиры от подобных случаев. Встроить замки в окна, продумать специальные ограждающие устройства. Москитные сетки можно усилить дополнительными крепежами.
Статистика по этому направлению печальная, за последние несколько лет из окон в Новосибирске выпало более 50 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU