Осталась жива: двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа в Новосибирске

22 Апр 2020 2020-04-22T13:20:59+03:00

Ребенок выпал из окна, после того как оперся на москитную сетку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ЧП случилось сегодня около 10 часов утра в Заельцовском районе Новосибирска. На улице Кропоткина в многоэтажке двухлетняя девочка забралась на подоконник, где было открыто окно. Ребенок оперся на москитную сетку и упал вниз с высоты восьмого этажа.

- В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщают в следственном управлении Новосибирской области.

Правоохранители в очередной раз просят жителей города обезопасить свои квартиры от подобных случаев. Встроить замки в окна, продумать специальные ограждающие устройства. Москитные сетки можно усилить дополнительными крепежами.

Статистика по этому направлению печальная, за последние несколько лет из окон в Новосибирске выпало более 50 детей.

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