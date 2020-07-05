«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске 4-летний мальчик выпал с седьмого этажа

5 Июль 2020 2020-07-05T16:47:09+03:00

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В Новосибирске из окна выпал ребенок. ЧП случилось вечером 5 июля, в общежитии по адресу улица Ломоносова, 59: о произошедшем КП-Новосибирск рассказали очевидцы. Главный врач скорой помощи по Новосибирской области подтвердила факт происшествия.

- По данному адресу выезжала реанимационная бригада, которая прибыла на место, спустя пять минут после вызова. Там 4-летний мальчик упал с седьмого этажа: увы, спасти ребенка не удалось. Он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда врачей, - пояснила КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач скорой помощи по Новосибирской области.

Как пояснила КП-Новосибирск Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, ЧП произошло, когда мальчик остался без присмотра взрослых. Ребенок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не смогла удержать его от падения. В настоящее время на месте работают следователи, очевидцы случившегося и родные мальчика опрашиваются, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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