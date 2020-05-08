2020-05-08T20:29:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года составило 949 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
73 заболевших за сутки в Новосибирске-это рекорд.73 заболевших за сутки в Новосибирске-это рекорд.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба области, число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года составило 949 человек, 46 из них — дети. В инфекционных больницах Новосибирска находятся 1211 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

За прошедшие сутки в области выявили 73 новых случаев заболевания COVID-19 — это новый рекорд в регионе по числу выявленных больных с коронавирусом за день.

Врачи сообщили, что отделениях реанимации находятся 54 человека. Количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ снизилось — теперь это 20 человек. За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у четверых маленьких пациентов.

В детской больнице №3 сейчас находится 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Количество жертв коронавируса не изменилось — это 12 человек. Скончавшиеся пациенты — это люди в возрасте от 29 лет до 92 лет, у всех были хронические заболевания.

Число выздоровевших от коронавируса составляет 262 человека. Их выписали из инфекционных больниц, они вернулись домой.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1762 человека. А для 12875 жителей региона карантин закончен.

По данным на 9 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 51568 тестов на коронавирусную инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 мая 2020 года составило 949 человек
Ничего святого: под Новосибирском торговцы продавали награды времен ВОВ
«Первым заболел фельдшер»: в Новосибирске 35 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом
Аплодисменты для ветеранов: Росгвардия поздравили фронтовиков с помощью оркестра
«Люди молодцы»: новосибирцы зажгли на доме огромную цифру 75 в честь Дня Победы
Депутаты подарили новосибирским ветеранам военный парад к 75-летию Великой Победы
«Баба Зина плакала»: новосибирцы отремонтировали ветхий дом 95-летней сибирячки
«Лепили всей семьей»: новосибирцы к 9 мая сняли мультик про шествие «Бессмертного полка» из пластилина
Грузовик загорелся после жуткого ДТП под Новосибирском: водитель погиб
Собрали по деталям: военный истребитель примет участие в параде
Пламя перекинулось на дом: в Новосибирске сгорел гараж с машиной внутри
Новосибирцы выложили на стене высотки огромную цифру 75
Колона бронеавтомобилей проехала по Новосибирску: показываем, что это было
Боевой опыт: волонтеры-медики останавливают вирус в аэропорту
В новосибирском сквере к 75-летию Победы установили макет легендарной пушки
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: во сколько и где будет
«На фото нам — три года»: сибирячка нашла друга детства со снимка 30-летней давности
Новосибирский художник проиллюстрировал книгу к 75-летию Победы
Сергей Меняйло о продлении режима самоизоляции: «На пик мы еще не вышли»
Колокольный звон лечит тело и душу
«Поднялись в люльке автокрана»: сибиряки спели песни военных лет у окон ветеранов
«Даже дети сражались как герои»: истории подвигов советских воинов – в праздничном спецвыпуске «Комсомолки»
«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку
2-ую Станционную обещают сдать к сентябрю
«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами