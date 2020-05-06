По данным оперативного штаба области, число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 мая 2020 года составило 809 человек, 39 из них — дети. В инфекционных больницах Новосибирска находятся 889 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

В оперативном штабе региона сообщили, что отделениях реанимации находятся 44 человека, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у четверых маленьких пациентов.

В детской больнице №3 сейчас находится 82 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Накануне вечером стало известно, что умерла еще одна пациентка, зараженная коронавирусом. Врачи не смогли спасти 29-летнюю сибирячку

Но есть и хорошие новости: врачи выписали из больниц 56 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Всего 240 человек, у которых было диагностировано опасное заболевание, вернулись домой.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1893 человека. А для 12696 жителей региона карантин закончен.

По данным на 7 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 46507 тестов на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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