В Новосибирске дочка больной коронавирусом ходила в школу после приезда мамы из Европы

1 Апр 2020 2020-04-01T06:36:24+03:00

Она два дня контактировала с другими детьми

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Сибирячка Дарья забила тревогу в соцсетях: ее дочка учится в одном классе вместе с девочкой, у мамы которой диагностировали коронавирус после возвращения из Европы.

- Наша школа находится в Академгородке. Заболевшая женщина вернулась из Европы 13 марта, дети контактировали два дня - 16 и 17 марта, - пояснила КП-Новосибирск Дарья. - У той девочки за эту неделю два раза брали кровь на анализ, и оба результата отрицательны. Ждем третий анализ, ведь в инкубационном периоде вирус можно и не найти.

Сейчас одноклассники этой девочки на самоизоляции, в том числе и сибирячка вместе со своей дочкой:

- Переживания у всех простые - страх стать переносчиками и заразить старшее поколение. Дети легко переносят этот вирус, в отличие от стариков, - говорит сибирячка. – У меня в Новосибирске живут бабушка и дедушка.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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