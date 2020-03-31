2020-03-31T16:20:38+03:00
Происшествия

Организаторам смертельной вечеринки в Академгородке продлили домашний арест

Об этом сообщили в пресс-службе суда
Анна ПАШАГИНА
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Организатор вечеринки просидит дома до июня месяца. Фото: Никита МАНЬКООрганизатор вечеринки просидит дома до июня месяца. Фото: Никита МАНЬКО
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Организаторам вечеринки в Академгородке, во время которой погибла деввушка, - Антону Шматову и Владимиру Пануровскому - продлили срок домашнего ареста. Об этом сообщили на сайте центрального районного суда.

— 30 марта Центральным районным судом г. Новосибирска рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении фигурантов уголовного дела о смертельной вечеринке в Академгородке. Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлил им срок домашнего ареста до 2 июня 2020 года, — сообщают в пресс-службе центрального районного суда.

Напомним, трагедия произошла ночью 2 февраля. Во время вечеринки в здании рухнула крыша, под обломками оказались пять человек. Одна девушка погибла, двоих доставили в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой после осмотра медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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