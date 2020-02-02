«Это была ее первая тусовка»: знакомый рассказал о девушке, погибшей под завалами нелегального ночного клуба

В ночью на 2 февраля в новосибирском Академгородке случилась трагедия. Во время вечеринки в полузаброшенном здании обвалилась крыша пристройки – это была часть гардероба. Во время ЧП там находились пять человек. Двое были доставлены в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой, одна девушка погибла. Жертва ЧП – Туяна Прушенова, студентка Новосибирского медицинского университета. Девушка было 22 года, оставалось доучиться – 6 месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758271" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб в результате обрушения крыши в Новосбирске."В 3 часа 42 минуты [по местному времени] на пульт дежурного поступил сигнал об обрушении пристройки к одноэтажному зданию с ориентировочным количеством находящихся под завалом до 10 человек", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

На вечеринке она была вместе с сестрой, которая приехала вместе с ней из Улан-Удэ учиться на медика. Тетя Туяны рассказала немного о девушке.

- Ее имя Туяна – переводится как лучик света, - рассказала КП-Новосибирск Виктория Ошорова. – Она была очень целеустремленной, за что возьмется – обязательно сделает. Такая основательная девчонка: и серьезная, и хохотушка одновременно. Мамина опора.

Трагедия унесла жизнь сибирячки. Фото: предоставлено очевидцами.

Мама Туяны работала врачом, так что девушка пошла по ее стопам. Заранее записалась в гимназию с химико-биологическим уклоном. Школу окончила на одни пятерки.

Отец студентки уже выехал в Новосибирск, мама, по словам тети, не в состоянии, разговаривать с кем-либо.

Молчание хранят и одногруппники девушки – они сговорились не общаться с журналистами.

Рухнувшее здание было пристройкой. Фото: предоставлено очевидцами.

КП-Новосибирск поговорила с молодым человеком, который один из последних видел Туяну. Он познакомился с девушкой этим же вечером.

Когда случилось ЧП Егор разбирал вместе со спасателями завалы, где сумел вытащить из-под обломков другую девушку, пострадавшую, которая сейчас находится дома. Далее молодой человек отправился в больницу искать информацию о своем друге, где пересекся с сестрой новой знакомой.

На месте работали скорая и спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Так сложилось, что в самом начале вечера мы с ней познакомились и после много раз пересекались, проводили время вместе, - рассказал КП-Новосибирск Егор Дворский. - Далее, находясь в больнице и разыскивая во всех возможных поликлиниках своего близкого друга, я получил новость о том, что Туяна скончалась, так и не доехав до больницы. В больнице же я находился рядом с ее сестрой. Новость о смерти родного человека она получила только после долгих разговоров с медиками.

Так сейчас выглядит рухнувшее здание.Фото: Анна ПАШАГИНА

Несмотря на то, что Егор совсем немного знал девушку, он тоже сказал о ней несколько хороших слов:

- Она отличалась тем, что просто была собой и у неё это выходило весьма классно. Было видно, что человек впервые на тусовке, но, при всём при этом, не теряет себя в окружающем обществе, до конца остаётся собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758286" frameborder="0"></iframe> Очевидцы обрушения крыши в Новосибирске сняли на видео, как спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.На кадрах, снятых гостями вечеринки, видно, как спасатели извлекают из-под завалов пострадавшего, укладывают его на носилки и передают медикам.

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