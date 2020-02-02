Организатор вечеринки, где рухнула крыша, задержан

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:53:55+03:00

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В Новосибирске задержали организатора вечеринки в здании на Бульваре молодежи. Ему 27 лет, сейчас он главный подозреваемый по делу крушения крыши в ночном полулегальном кафе.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — сообщают в ведомстве.

По данным следственного управления, именно этот молодой человек устроил ночную тусовку в здании, которое не отвечало требованиям безопасности.

Кроме того известно, что глава СК Александр Бастрыкин направил криминалистов из центрального подразделения для помощи в расследовании дела.

Напомним, ЧП произошло в четвертом часу утра. В здании, не приспособленном для мероприятий, обрушилась нелегальная пристройка, где располагался гардероб. В помещении находились пять человек. Одна девушка погибла, остальные получили различные травмы. В основном помещении в это время находились еще 190 человек. Все они покинули здание через основной вход, находящийся в другой стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU