2020-02-02T06:52:54+03:00
Происшествия

Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным

Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус
Екатерина ИВАНОВА
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Так выглядел бар до обрушения. Фото: yandex.ru/mapsТак выглядел бар до обрушения. Фото: yandex.ru/maps
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Кафе «Родня», где этой ночью обрушилась крыша оказалось нелегальным. По крайней мере об этом заявляет депутат Городского совета Наталья Пинус. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, этой ночью в Новосибирске, в Академгородке, обрушилась крыша пристройки к кафе-бару. Там находилась раздевалка. Погибла девушка 22 лет, еще четверо человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

— Регулярно у нашей молодежи проходят тусовки с танцами, всякий раз выбирается новое место, о котором все оповещаются. Я так понимаю, в этот раз было выбрано это нелегальное кафе «Родня», — пишет депутат.

Между тем пользователи социальных сетей начинают нападать не только на владельцев заведения, но и на устроителей самой вечеринки:

— Надеюсь вас там всех посадят надолго, — пишут пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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