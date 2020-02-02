Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным

2 Февр. 2020 2020-02-02T06:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Кафе «Родня», где этой ночью обрушилась крыша оказалось нелегальным. По крайней мере об этом заявляет депутат Городского совета Наталья Пинус. Сейчас эта информация проверяется.

Напомним, этой ночью в Новосибирске, в Академгородке, обрушилась крыша пристройки к кафе-бару. Там находилась раздевалка. Погибла девушка 22 лет, еще четверо человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.

— Регулярно у нашей молодежи проходят тусовки с танцами, всякий раз выбирается новое место, о котором все оповещаются. Я так понимаю, в этот раз было выбрано это нелегальное кафе «Родня», — пишет депутат.

Между тем пользователи социальных сетей начинают нападать не только на владельцев заведения, но и на устроителей самой вечеринки:

— Надеюсь вас там всех посадят надолго, — пишут пользователи.

Из-под завалов достают пострадавших. ЧП в Новосибирске на гаражной вечеринке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП в Новосибирске: крыша обрушилась на посетителей кафе, есть погибший

Предварительная причина - неубранный с крыши снег (подробнее).

«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня»

Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU