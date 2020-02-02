Кафе-бар «Родня», где обрушилась крыша, был нелегальным
Кафе «Родня», где этой ночью обрушилась крыша оказалось нелегальным. По крайней мере об этом заявляет депутат Городского совета Наталья Пинус. Сейчас эта информация проверяется.
Напомним, этой ночью в Новосибирске, в Академгородке, обрушилась крыша пристройки к кафе-бару. Там находилась раздевалка. Погибла девушка 22 лет, еще четверо человек пострадали, двое в тяжелом состоянии.
— Регулярно у нашей молодежи проходят тусовки с танцами, всякий раз выбирается новое место, о котором все оповещаются. Я так понимаю, в этот раз было выбрано это нелегальное кафе «Родня», — пишет депутат.
Между тем пользователи социальных сетей начинают нападать не только на владельцев заведения, но и на устроителей самой вечеринки:
— Надеюсь вас там всех посадят надолго, — пишут пользователи.
Из-под завалов достают пострадавших. ЧП в Новосибирске на гаражной вечеринке.
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ИСТОЧНИК KP.RU