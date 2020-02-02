ЧП в Новосибирске: крыша обрушилась на посетителей кафе, есть погибший

2 Февр. 2020 2020-02-02T05:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске в 3.39 в Советском районе обрушилась крыша в пристройке к ночному клубу. Там была раздевалка. В результате погибла одна девушка. На место прибыли спасатели, чтобы разобрать завалы, на данный момент эти работы завершены.

— Площадь обрушения составила 240 квадратных метров, 190 человек сами вышли из здания до прибытия спасателей, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

На месте работают следователи, они уже возбудили дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в управлении МЧС сообщают, что вероятной причиной обрушения стал большой объем и вес снега, собравшегося на крыше. На месте работало 160 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU