«Кричали и звонили из-под завалов»: крыша рухнула на студентов во время вечеринки в кафе «Родня»

В Новосибирске этой ночью обрушилась крыша к пристройке к кафе-бару. По адресу Бульвар молодежи, 36, корпус 1, проходила гаражная вечеринка. В пристройке находилась раздевалка. Под завалами нашли погибшей одну девушку, ей было 22 года. Также пострадали еще четверо молодых людей. Им от 19 до 22 лет. Двое из них в тяжелом состоянии.

Трагедия унесла жизнь сибирячки. Фото: предоставлено очевидцами.

— Люди кричали и звонили из-под завала. Пытающиеся им помочь — копали руками без перчаток, — цитируют очевидцев в паблике «АСТ-54».

На место обрушения выехали спасатели. Они и достали пострадавших и тело девушки. Площадь завалов составила 240 квадратных метров. На месте работали 160 человек.

На месте работали скорая и спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Кафе-бар «Родня» в эту ночь был арендован для проведения ночной вечерники Waltergarageparty.

Из-под завалов достают пострадавших. ЧП в Новосибирске на гаражной вечеринке.

— Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с короновирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть вместе с Waltergarageparty. Уже в эту субботу 01.02 мы вновь запустим тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача — выжать из нее максиму, — писали организаторы за несколько дней до ЧП.

Рухнувшее здание было пристройкой. Фото: предоставлено очевидцами.

Как сообщили в МЧС, здание из сендвич-панели смяло из-за тяжелого снега на крыше. При этом за пару дней до происшествия спасатели предупреждали коммерсантов о необходимости почистить крыши. Возбуждено уголовное дело по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Крыша рухнула на посетителей кафе в Академгородке.

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Об этом сообщает Новосибирский депутат Наталья Пинус (подробнее).