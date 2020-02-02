Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша

В Новосибирске в ночь с 1 на 2 февраля обвалилась кровля пристройки полузаброшенного здания. На месте погибла девушка, еще четверо студентов пострадали, двое с тяжелыми травмами в больнице. Остальные люди, их было 190 человек, вышли на улицу через основной вход, не сопряженный с пристройкой. Ночью в помещении проходила вечеринка, всего в здании находилось около 200 человек. Обрушение произошло в части пристройки, где находился гардероб. КП-Новосибирск пытается выяснить, кому все-таки принадлежит здание и кто будет ответственен за происшествие.

Адрес места происшествия Бульвар молодежи, 36, корпус 1 — это Академгородок. Буквально сразу после ЧП в соцсетях появилось название заведение — кафе-бар «Родня».

Однако, как заверил бизнесмен, готовивший бар к открытию, «Родня» очень быстро закрылась:

— Мы заключали договор аренды с СО РАНом. Заехали туда, попытались вложиться, провести какой-то ремонт. Но вскоре поняли, что это здание в слишком запущенном состоянии, наши вложения не окупятся. В подвале там вода была. Мы все оттуда забрали и уехали. Договорные отношения все наши закончились. Сейчас, как я понимаю, здание находится на балансе управляющей компании.

Новосибирец Олег Воробев, организатор развлекательных мероприятий, подтверждает, что кафе-бар «Родня» не был открыт и не функционировал в этом здании:

— Я помню, что это здание пустовало много лет, года три или четыре. Там ранее располагались развлекательные заведения, но они съехали, не особо популярными были. Потом появился человек, который там решил открыть заведение «Родня», это было этим летом. Он вбухал туда много денег, но всех тогда уже поражало, как там можно что-то создать. Там пустое здание, он ввез туда оборудование. Пытался его раскрутить, но до наступления холодов свернул проект. Сейчас для многих открытие, что там вообще кто-то что-то проводил.

Организаторы сделали карту, чтобы гости поняли, как добраться на место тусовки. Фото: https://www.instagram.com/waltergarageparty/

Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев говорит, что основное здание по данному адресу монолитное, оно сделано из кирпича, перекрытия — бетонные, простоит еще лет 100 точно. А вот пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией. Построена была без разрешений, нигде и никак не зарегистрирована.

— На ней скопился снег, слой толщиной больше метра. Под ним обрушилась кровля. В этот момент в этой раздевалки были как раз пять человек, один из них погиб. Могу точно сказать, что вечеринка там проводилась незаконно. Никаких разрешений на проведение там мероприятий не было, никакие нормы пожарной безопасности там не соблюдались. В реестре ночных клубов этого заведения просто нет. Администрация Советского района никаких документов на открытие, использование этого помещения не давала, — заверил Перязев. — Там нет ни электричества, ни отопления. Отапливали они внутри все тепловыми пушками.

Организаторы вечеринок на сообщения от журналистов в социальных сетях не отвечают. Один из устроителей тусовки уже удалил свою страничку в сети.

Известно, что здание находится на балансе управляющей организации ФГУП «ЖКХ ННЦ». Там отказались предоставить телефоны директора и заместителя руководителя.

— У нас и так много ЧП, все телефоны руководства в прокуратуре уже, — сообщила сотрудник диспетчерской.

Пока можно лишь предположить, что организаторы вечеринки проводили мероприятие в здании самовольно, либо по каким-то договоренностям с управляющей организацией. Отметим, что это было не единственное ночное мероприятие за последнее время по данному адресу. Чуть ранее организаторы уже приводили в полузаброшенное здание молодежь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758252" frameborder="0"></iframe> Видео с последней вечеринки в Новосибирске, снято перед тем, как обрушилась крыша.

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