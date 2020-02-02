2020-02-02T13:52:56+03:00
Происшествия

«Многим было наплевать на людей под завалами»: очевидец рассказал, что происходило на дискотеке после обрушения крыши

Как уверяет участник вечеринки, почти никто не пытался помочь пострадавшим
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Спасти удалось не всех. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Спасти удалось не всех. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Новосибирец Егор Дворский был участником злополучной вечеринки в Академгородке, во время которой обрушилась крыша. Вот, что вспоминает парень:

- Вышел покурить, и внезапно охрана начала всех гнать на выход со словами о том, что вечеринка закончилась, всем пора по домам. И начали весьма яростно блокировать желающим людям доступ внутрь, - рассказал КП-Новосибирск Егор. - Люди столпились в районе гардеробов, и были удивлены тем, что рухнувшее место похоронило их куртки в большой залежи снега вперемешку с гипсокартонном. Я ринулся сразу же откапывать весь снег в надежде на то, что удастся найти людей и не дать им замерзнуть.

Один человек погиб в результате обрушения крыши в Новосбирске."В 3 часа 42 минуты [по местному времени] на пульт дежурного поступил сигнал об обрушении пристройки к одноэтажному зданию с ориентировочным количеством находящихся под завалом до 10 человек", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Однако помочь пытались далеко не все:

- Большему количеству людей было глубоко плевать на то, что в снегу есть люди. Безумно малая часть ринулась вести раскопки, и поэтому пришлось привлекать всех находящихся в помещении людей к спасательной операции, - уверяет Егор. - Когда крыша упала, некоторая часть людей, стоявшая на самом краю пристройки, также подверглась атаке падающих предметов. Им повезло, они просто вышли из снега и оклемались всего за пару минут. Около 15-20 человек, из которых человек 8-10 выбрались из снега.

Как говорит Егор, первым делом из кучи снега был вытащен один из барменов, который вышел покурить. Парень получил небольшое обморожение и ссадины и ушибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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