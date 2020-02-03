Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула студентов, два месяца будет под домашним арестом

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:29:18+03:00

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В Советском районном суде избрали меру пресечения для организатора подпольной вечеринки в Академгородке, закончившейся трагедией. Напомним, на гостей дискотеки рухнула крыша, погибла девушка. В суде организатор покаялся и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

— Суд избрал ему меру пресечения: два месяца он будет под домашним арестом в своей квартире в поселке Кольцово, — передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

ЧП произошло в четвертом часу утра 2 февраля. Тусовка для молодежи была организована в здании, совсем не приспособленном для этого. В один момент обрушилась крыша нелегальной пристройки, где располагался гардероб. В помещении на тот момент находились пять человек. В основном помещении в это время находились еще 190 человек. Все они покинули здание через основной вход, находящийся в другой стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU