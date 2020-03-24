«Тепловизоры висят над всеми»: главный санврач России рассказала, как измеряют температуру в аэропортах
Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специальные тепловизоры для международных аэропортов страны — не новинка. Их установили еще в 2014-2015 годах из-за ситуации с лихорадкой Эбола.
— Обычно пассажиры не замечают специальное тепловизорное оборудование, которое висит над потоком людей, сходящих с борта самолета. Такие приспособления есть в любом международном аэропорту в России, — рассказала сайту kp.ru Анна Попова.
По ее словам, температуру тела каждого прилетевшего из-за границы измеряют именно так. В настоящее время, были введены дополнительные меры профилактики, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь к пассажиру в самолете или ближе к выходу из аэропорта подходит специалист и измеряет температуру еще раз.
Напомним, в Новосибирске волонтеры из медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в аэропорту «Толмачево». Ребята дежурят там круглосуточно, но посменно. Их работу контролирует преподаватель.
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