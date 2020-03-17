2020-03-17T20:49:21+03:00
Происшествия

В Новосибирске после сообщения о минировании сел самолет из Москвы

Борт приземлился согласно расписанию
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет из Москвы.Вечером, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет из Москвы.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вечером, 17 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет из Москвы. Как стало известно КП-Новосибирск, во время полета, поступило сообщение о том, что на борту находится взрывное устройство.

— Сообщение о минировании поступило, когда самолет был еще в воздухе. На борту никакой паники не было, авиалайнер приземлился в штатном режиме. Сообщение оказалось ложным, — сообщил КП-Новосибирск.

В аэропорту Толмачево КП-Новосибирск подтвердили, что борт приземлился согласно расписанию: в 21:10.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали об аналогичном случае, произошедшем 16 марта с самолетом «Новосибирск — Москва». Командир воздушного судна принял решение садить самолет в аэропорту «Шереметьево», куда самолет изначально и должен был прилететь. Посадка прошла благополучно, никакого взрывного устройства обнаружено не было. Стоит также отметить, что это уже четвертый самолет за две недели, который вынужден совершать посадку после сообщений о минировании. 3 марта Airbus A320, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. 5 марта такая же история приключилась с бортом, который летел из Владивостока в Новосибирск. А 14 марта в московском аэропорту «Шереметьево» приземлился борт «Новосибирск-Москва».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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