Самолет из Владивостока приземлился в Новосибирске после сообщения о минировании

Вечером в четверг, 5 марта, в аэропорту «Толмачево» все экстренные службы были наготове: они встречали борт «Владивосток-Новосибирск», который заходил на посадку. Корреспондентам КП-Новосибирск стало известно, почему самолет приземлялся под надзором спецслужб:

- Во время полета самолета поступило анонимное сообщение о том, что на самолете находится взрывное устройство, - пояснил КП-Новосибирск источник. – Причем этот рейс был не единственный: несколько подобных сообщений о минировании поступило и о других бортах.

Посадка борта в «Толмачево» прошла благополучно:

- Самолет приземлился в Новосибирске в 18.09, - комментируют в аэропорту «Толмачево».

Сразу же после приземления на борту работали спецслужбы:

- Самолет был полностью обследован, никаких взрывных устройств не было обнаружено, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Напомним, во вторник, 3 марта, Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. Причина вынужденной посадки была все той же – ложное сообщение о минировании.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«На любое сообщение о минировании экипаж реагирует как на настоящее»

Вот как прокомментировал ситуацию Юрий Сытник, пилот с 54-летним стажем:

- Когда поступает сообщение о минировании, то экипаж реагирует на него как на настоящее. Обнаружить в самолете бомбу самостоятельно экипажу просто невозможно: где она находится, никто не знает – она может быть хоть в багаже, хоть у кого-то под одеждой. Кроме того, покидать кабину пилотам во время полета строго запрещено, и экипаж не имеет права нарушать это правило даже в такой ситуации. Предугадать, что это может быть за бомба, тоже сложно: она может быть запрограммирована на определенное время, а может сработать под давлением во время приземления. Поэтому единственное решение, которое можен принять командир – это в каком аэропорту приземляться. А дальше уже после приземления работают спецслужбы.

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