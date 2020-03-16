«На борту было 62 пассажира»: самолет из Новосибирска сел в Москве после сообщения о минировании
Воздушное ЧП произошло в понедельник, 16 марта, с самолетом «Новосибирск - Москва»: во время полета борта поступило сообщение о том, что на нем находится бомба.
- Это воздушное судно было не единственным, с которым приключилось подобное ЧП: кроме этого самолета, поступили сообщение о минировании еще трех бортов, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Командир воздушного судна принял решение садить самолет в аэропорту «Шереметьево», куда самолет изначально и должен был прилететь
- По расписанию борт должен был приземлиться в 19.05 по московскому времени, но приземлился в 18.29, - пояснил КП-Новосибирск источник.
Посадка прошла благополучно: с 62 пассажирами, которые в тот момент находились на борту, все в порядке. Никакого взрывного устройства обнаружено не было.
Напомним, это уже четвертый самолет за две недели, который вынужден совершать посадку после сообщений о минировании. 3 марта Airbus A320, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. 5 марта такая же история приключилась с бортом, который летел из Владивостока в Новосибирск. А 14 марта в московском аэропорту «Шереметьево» приземлился борт «Новосибирск-Москва».
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ИСТОЧНИК KP.RU