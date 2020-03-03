2020-03-03T11:35:16+03:00
Происшествия

«Взрыв будет в воздухе»: самолет, летевший из Новосибирска в Москву, сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Неизвестный позвонил в колл-центр авиакомпании S7 и сообщил о взрывном устройстве на борту Airbus A320
Виктория МИНАЕВА
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Борт приземлился в Перми.Борт приземлился в Перми.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Москву не долетел Airbus A320 авиакомпании S7, экипаж был вынужден посадить самолет в Перми из-за сообщения о минировании, он подал сигнал ЧС на борту.

— Самолет благополучно приземлился (в 10.50 по мск), сейчас его осматривают, - подтвердила КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте по Уральскому округу Елена Епимахова.

По предварительным данным, в самолете находилось 112 пассажиров, никто не пострадал. Если взрывное устройство на борту не найдут, то, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как стало известно КП-Новосибирск от своих источников, в колл-центр авиакомпании S7 позвонил неизвестный. Он сообщил, что на борту самолета находится бомба.

— Сообщение было из серии: «На борту бомба, взрыв будет в воздухе», — добавил наш собеседник. — Также одно из сообщений о бомбе на борту было про несуществующий рейс.

Несколькими часами ранее аналогичная история произошла с самолетом Владивосток - Москва. На почту аэропорта во Владивостоке пришло сообщение о минировании борта. В итоге рейс авиакомпании «Аэрофлот» благополучно сел в Хабаровске. Борт уже осмотрели, бомбу не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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