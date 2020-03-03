2020-03-03T11:20:20+03:00
Общество

Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми

За час до этого самолет из Владивостока посадили из-за звонка о бомбе
Никита МАНЬКО
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Другой рейс в Москву приостановили из-за сообщения о бомбеДругой рейс в Москву приостановили из-за сообщения о бомбеФото: Виктория МИНАЕВА
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Пассажиры рейса «Новосибирск-Москва» готовятся к экстренной посадке в аэропорту Перми. Рейс авиакомпании S7 объявил о режиме ЧС на борту.

Самолет рейса OVB-DME (A320 Neo VQ-BTO) будет приземляться на запасном аэродроме города Пермь, сообщает паблик «Aviaincidents».

Причины посадки не названы. Однако за несколько часов до этого рейс авиакомпании Аэрофлот SU1703 Владивосток — Москва также подал сигнал ЧС на борту и совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. По предварительным данным, причиной посадки стало сообщение о бомбе на борту.

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Неизвестный позвонил в колл-центр авиакомпании S7 и сообщил о взрывном устройстве, на борту Airbus A320 (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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