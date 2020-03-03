Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
Пассажиры рейса «Новосибирск-Москва» готовятся к экстренной посадке в аэропорту Перми. Рейс авиакомпании S7 объявил о режиме ЧС на борту.
Самолет рейса OVB-DME (A320 Neo VQ-BTO) будет приземляться на запасном аэродроме города Пермь, сообщает паблик «Aviaincidents».
Причины посадки не названы. Однако за несколько часов до этого рейс авиакомпании Аэрофлот SU1703 Владивосток — Москва также подал сигнал ЧС на борту и совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. По предварительным данным, причиной посадки стало сообщение о бомбе на борту.
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Неизвестный позвонил в колл-центр авиакомпании S7 и сообщил о взрывном устройстве, на борту Airbus A320 (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU