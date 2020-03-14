2020-03-14T19:26:05+03:00
Происшествия

Самолет из Новосибирска приземлился в Москве после сообщения о минировании

Это уже третий сибирский борт за полторы недели, с которым происходит подобное ЧП во время полета
Татьяна СОЛОВОВА
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САмолет благополучно приземлился.САмолет благополучно приземлился.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вечером в субботу, 14 марта, в московском аэропорту «Шереметьево» были наготове все службы: встречали самолет «НовосибирскМосква». Этот рейс прошел для экипажа непросто:

- Во время полета поступило сообщение, что на борту находится взрывное устройство, - сообщил КП-Новосибирск источник.

Экипаж должен был определиться, где именно приземлится борт. Командир принял решение, что самолет полетит в «Шереметьево», как было изначально запланировано.

- Рейс благополучно приземлился в аэропорту: никаких взрывных устройств на борту обнаружено не было, - пояснил КП-Новосибирск источник.

Напомним, это уже третий самолет за полторы недели, который вынужден совершать посадку после сообщений о минировании, 3 марта, Airbus A320 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Перми. А 5 марта такая же история приключилась с бортом, который летел из Владивостока в Новосибирск.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Докажите, что был моральный вред»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Марина Пьянкова:

- Пассажиры, во время полета которых поступило ложное сообщение о минировании, имеют право претендовать на компенсацию морального вреда. Для этого им нужно будет подавать в суд иск к авиакомпании и доказывать, что им был приченен моральный вред.

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Неизвестный позвонил в колл-центр авиакомпании S7 и сообщил о взрывном устройстве на борту Airbus A320 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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