2020-03-16T19:42:32+03:00
Общество

Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин

Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области
Алена КУЛЕШОВА
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Министром здравоохранения Новосибирской области было принято решение о постоянном медицинском наблюдении за людьми, недавно вернувшимися из потенциально опасных стран.Министром здравоохранения Новосибирской области было принято решение о постоянном медицинском наблюдении за людьми, недавно вернувшимися из потенциально опасных стран.Фото: Александр ГЛУЗ
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После того, как в Кемеровской области было зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, министром здравоохранения Новосибирской области было принято решение о постоянном медицинском наблюдении за людьми, недавно вернувшимися из потенциально опасных стран. В том числе и людей, летевших вместе с заболевшими на борту самолета «Москва-Новосибирск».

— Всего на 16 марта в Новосибирской области под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 — граждане РФ; 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ, — такая информация приведена на сайте правительства Новосибирской области, со ссылкой на доклад министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Отметим, что 16 марта также губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области. В число подобных мер вошло также переведение некоторых образовательных учреждений на дистанционный режим работы или режим свободного посещения.

— Меры борьбы — не создавать дополнительных рисков, по возможности — не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание — не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за угрозы коронавирса в Новосибирске отменили фестиваль «Крымская весна», также под угрозой оказались такие крупные форумы как «Технопром» и «Учсиб». Недавно стало известно и том, что по этой же причине на осень переносится тотальный диктант, который проходил несколько лет подряд в одно и то же время. Повлияла данная ситуация и на спорт: В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи ½ финала Конференции «Восток» в Нур-Султане. Соответственно, с ними не сыграет хоккейная «Сибирь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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