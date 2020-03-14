Новосибирцы смогут уехать на автобусе в Казахстан только по загранпаспорту

14 Март 2020 2020-03-14T12:58:04+03:00

Теперь границу можно пересечь только по загранпаспортам. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

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Новосибирцы смогут уехать в Казахстан только по загранпаспорту: об этом изменении официально сообщил автовокзал. Причина тому - ограничения, которые введены из-за угрозы коронавируса.

— С понедельника, 16 марта, пересечение границы с республикой Казахстан, будет возможна только при предъявлении одного из следующих документов: паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, — сообщают в группе «Автовокзал Новосибирск».

Так что всем сибирякам, которые собираются в соседнюю республику, заранее следует позаботиться о документах. И еще важный момент: никаких изменений в расписании автобусов на Казахстан не предусмотрено:

- Никакие рейсы отменятся не будут, - заверили корреспондентов КП-Новосибирск на автовокзале.

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