Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:30:56+03:00

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В Бердске начали выпускать многоразовые маски со специальной защитой. Это связано с тем, что из-за вспышки коронавируса горожане расхватали из аптек все одноразовые маски.

Тогда сибирская фирма запустила станок по производству масок, действие которых рассчитано на 10 часов. В них установлен специальный фильтр, позволяющий укрепить иммунитет. Защиту от вируса помогает выработать особый материал. Ученые покрыли средний слой маски — мельтблаун — ионами серебра. Кроме того, маска с этим покрытием сама стерилизуется, если ее положить в закрытую коробку.

Специальный слой маски убивает вирусы и укрепляет иммунитет тех, кто ее носитФото: Алена МАРТЫНОВА

Чудо-станок будет штамповать по 60-80 тысяч масок в день. Так что должно хватить всем. Вот только в аптеках они появятся только спустя пару месяцев.

— Станок задумывался как производитель масок чисто для нашей пищевой промышленности еще в ноябре 2019 года. Так получилось, что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Сейчас наша задача — содействовать тому, чтобы за два месяца получить лицензию на продажу масок в аптеках. Пока ими можно пользоваться только на промышленных предприятиях, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Министр пояснил, что выпущенные на станке маски пойдут на продажу только в Новосибирской области.

Станок может производить по 60-80 тысяч масок к деньФото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU