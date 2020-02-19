2020-02-19T11:30:56+03:00
Общество

Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса

В аптеках они появятся спустя пару месяцев
Алена МАРТЫНОВАНадежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Бердске запустили в производство уникальные маскиВ Бердске запустили в производство уникальные маскиФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В Бердске начали выпускать многоразовые маски со специальной защитой. Это связано с тем, что из-за вспышки коронавируса горожане расхватали из аптек все одноразовые маски.

Тогда сибирская фирма запустила станок по производству масок, действие которых рассчитано на 10 часов. В них установлен специальный фильтр, позволяющий укрепить иммунитет. Защиту от вируса помогает выработать особый материал. Ученые покрыли средний слой маски — мельтблаун — ионами серебра. Кроме того, маска с этим покрытием сама стерилизуется, если ее положить в закрытую коробку.

Специальный слой маски убивает вирусы и укрепляет иммунитет тех, кто ее носит Фото: Алена МАРТЫНОВА

Специальный слой маски убивает вирусы и укрепляет иммунитет тех, кто ее носитФото: Алена МАРТЫНОВА

Чудо-станок будет штамповать по 60-80 тысяч масок в день. Так что должно хватить всем. Вот только в аптеках они появятся только спустя пару месяцев.

— Станок задумывался как производитель масок чисто для нашей пищевой промышленности еще в ноябре 2019 года. Так получилось, что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Сейчас наша задача — содействовать тому, чтобы за два месяца получить лицензию на продажу масок в аптеках. Пока ими можно пользоваться только на промышленных предприятиях, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Министр пояснил, что выпущенные на станке маски пойдут на продажу только в Новосибирской области.

Станок может производить по 60-80 тысяч масок к день Фото: Алена МАРТЫНОВА

Станок может производить по 60-80 тысяч масок к деньФото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирская строительная неделя: 70 новых объектов в городе Новосибирске
Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса
«Нервы сдали»: сибирячка поскандалила с пенсионеркой, которая выбрасывала мусор из урны
«Хотела помочь одному, а вышла целая стая»: сибирячка случайно обнаружила убежище с котятами
Банкротство «Холидея» может утащить за собой поставщиков и товаропроизводителей
Задержан еще один фигурант дела об обрушении крыши на дискотеке: он прилетел из-за границы
«Единая Россия» организовала для юных фигуристов показ фильма «Лед-2»
Сибирячка показала вымершие улицы Китая
«Нужна была помощь»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно сел в Тюмени из-за приступа у пассажира
Стало известно, от чего умерла двухлетняя девочка, выпившая йогурт
Там страшное месиво: под Новосибирском в жуткой аварии с грузовиками погиб человек
«Все в огне, и они там кричат»: фельдшер и водитель «скорой» вытащили двух человек из горящего дома
«Сердце не выдержало»: в горящем доме погибла бабушка
Сибиряка, «заминировавшего» две ТЭЦ, будут судить: ему грозит 500 тысяч рублей штрафа
«Качусь прямо на дорогу»: молодая мама возмутилась опасному тротуару, скованному льдом
Прокуратура начала проверку после смерти семиклассницы в Бердске
«Ждем, когда нас порвут»: новосибирцев напугала собака, которая несла мертвого зайца в зубах
«Они меня обогнали»: массовое ДТП парализовало движение на улице Большевистская
«Тяжелая игра! Вратарь — молодец!»: ХК «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов из Казахстана
Глава СК России взял на контроль расследование дела о смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Остался только пепел»: на пожаре заживо сгорели беременные маламуты со щенками
Советник главы МИД Ирана — о переговорах России и Турции: «Все основано на взаимодоверии»
«Жмутся к маме»: волонтеры спасают кошку и пятерых котят, которых хотели утопить
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 18 февраля
Поиски новосибирца, пропавшего в старый Новый год, закончились трагедией
«Кто это сделал?»: сибиряки заметили в автобусах места, где у людей не помещаются ноги
«Я просто хотела в туалет»: охранники бара избили сибирячку и ее брата
Жители в панике: в Бердске хотят построить исправительную колонию