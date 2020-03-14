Казахстан не будет пускать россиян через границу с Новосибирской областью из-за угрозы коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T12:12:20+03:00

Дети не смогут пересечь границу. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Ограничение на въезд в республику будет действовать с 16 марта

Изменить размер текста: A A

Граждане России не смогут пересечь границу с Республикой Казахстан в Новосибирской области: об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

— Правительством Республики Казахстан принято решение о временной приостановке пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, для граждан Российской Федерации по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, не достигших возраста 14 лет, — объясняют в пресс-службе.

Такие меры соседнее государство приняло из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение начнет действовать с 16 марта 2020 года.

— Это распоряжение не распространяется на граждан России, раннее въехавших на территорию Республики Казахстан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, а также следующих транзитом через территорию Казахстана в Россию, — говорят в пресс-службе.

По словам пограничников, порядок пропуска через границу для граждан РФ по загранпаспортам остается без изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса

В аптеках они появятся спустя пару месяцев (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее)

«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск (подробнее).

«Меня лихорадило, даже галлюцинации были!»: в Новосибирске госпитализировали мать двоих детей с подозрением на китайский коронавирус

Неделю назад сибирячка прилетела из Вьетнама, где контактировала с китайцами (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU