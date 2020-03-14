Стало известно, запретят ли болельщикам прийти на домашние матчи «Сибири» из-за угрозы коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T07:11:21+03:00

Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба

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Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет 1/2 финала кубка Гагарина с поддержкой болельщиков. Об этом сообщает группа «ХК Сибирь (Новосибирская область)» в социальных сетях.

— Уважаемые болельщики! Общая продажа билетов на матчи 1/2 финала конференции «Восток» « между «Сибирью» с «Барысом» начинается 16 марта, — пишут администраторы группы.

Сибирские болельщики обрадовались новости, что смогут поддержать любимую команду:

— Значит у нас не запретили матчи со зрителями? Ура!

— Надеемся, что новости про приостановку ПО в КХЛ всего лишь вборс.

— Очень ждем, когда матчи начнутся!

Ранее, «КП-Новосибирск» писали, что на выезде нашим хоккеистом придется сыграть без зрителей. В Нурсултане ввели запрет на массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса. Продажа билетов на хоккейным матч была приостановлена.

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