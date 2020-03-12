В Новосибирской области 5 взрослых и двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T04:40:41+03:00

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В Новосибирске семь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Такие цифры приводят в областном Минздраве.

— Серьезных подозрений на коронавирусную инфекцию в Новосибирске до сих пор не было. У всех пациентов отмечалась ОРВИ в легкой или средней форме, — сообщид в официальной группе в соцсетях Минздрав Новосибирской области.

Среди госпитализированных было 5 взрослых и 2 ребенка. У четверых их них уже готовы тесты — инфекции не обнаружено. Еще трое ждут своих результатов.

На сегодняшний день в Новосибирской области под наблюдением находится 282 человека, 447 сибиряков уже сняты с учета — они ничем не заражены.

В Новосибирске открылась горячая линия, куда может позвонить любой желающий и задать все интересующие вопросы про коронавирусную инфекцию.

— Горячая линия помогает собрать данные о жителях нашего региона, которые вернулись из стран, где распространен коронавирус, — отмечают в Минздраве.

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