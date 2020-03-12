2020-03-12T18:58:29+03:00
Спорт

ХК «Сибирь» проведет выездные матчи с «Барысом» без зрителей

Продажу билетов отменили из-за угрозы коронавируса
Анна ПАШАГИНА
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Хоккейные клубы проведут игру без зрителей. Фото: "Усатый в каске"Хоккейные клубы проведут игру без зрителей. Фото: "Усатый в каске"
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Выездной матч второго раунда Кубка Гагарина, намеченный на 17 марта, «Сибирь» сыграет без зрителей. В Нурсултане вводится запрет на массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

— С 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий: праздничных, спортивных, культурно-массовых, проведение конференций, семинаров, выставок, — сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов.

На официальном сайте ХК «Барыс» появилась информация о приостановке продажи билетов.

— Уважаемые болельщики, хоккейный клуб «Барыс» вынужден временно приостановить продажу билетов на первые матчи второго раунда плей-офф до принятия окончательного решения правительства по данному вопросу, — сообщает пресс-служба ХК «Барыс» на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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