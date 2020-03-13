2020-03-13T18:58:58+03:00
Звезды

«Выбирала сердцем»: новосибирская школьница развернула всех наставников на шоу «Голос. Дети»

А пошла девочка в команду Валерия Меладзе
Татьяна СОЛОВОВА
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Соня будет в команде Валерия Меладзе. Фото: личный архив.Соня будет в команде Валерия Меладзе. Фото: личный архив.
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В пятницу, 13 марта, на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети» выступила новосибирская школьница - 12-летняя Софья Туманова. Для девочки это была уже четвертая попытка попасть на проект: предыдущие три раза успехом не увенчались.

За Соню более вся ее школа. Фото: личный архив.

За Соню более вся ее школа. Фото: личный архив.

- Во время слепых прослушиваний Соня исполнила те же песни, что и на кастинге, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама девочки. – Причем песню на английском языке - «Му mind» - дочка исполняла под аккомпанемент гитариста, которого мы пригласили. Это очень оценил Баста: сказал, что Соня так прочувствовала музыку, что он подумал, что дочка сама играет на гитаре.

Константин Меладзе помогает Соне и всей команде Валерия Меладзе готовиться к выступлениям. Фото: личный архив.

Константин Меладзе помогает Соне и всей команде Валерия Меладзе готовиться к выступлениям. Фото: личный архив.

Во время выступления к шестикласснице повернулись абсолютно все наставники:

- Изначально дочка хотела попасть в команду Басты, но когда ей сказали выбирать сердцем, то решила пойти к Валерию Меладзе, - поделилась Анастасия. – Сейчас с нами много работает брат Валерия Меладзе – Константин: спасибо ему большое!

Новосибирская школьница развернула всех наставников на шоу «Голос. Дети».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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