2020-02-06T14:35:38+03:00
Общество

За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей

За эти деньги он сдал в аренду помещение, опасное для людей. В разгар веселья, на молодежь рухнула крыша
Алена КУЛЕШОВА
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В ЖКХ Новосибирского научного центра идет выемка бухгалтерских отчетов по делу об обрушении крыши на нелегальной вечеринке. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиВ ЖКХ Новосибирского научного центра идет выемка бухгалтерских отчетов по делу об обрушении крыши на нелегальной вечеринке. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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В ЖКХ Новосибирского научного центра идет выемка бухгалтерских отчетов по делу об обрушении крыши на нелегальной вечеринке.

— Одного из замов ЖКХ ННЦ подозревают в незаконной сдаче помещения. Он сдавал его под вечеринку сначала в декабре, потом в феврале. Цена вопроса — 15 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в администрации Советского района.

По данным КП-Новосибирск, сейчас подозреваемый находится в одной из стран Азии. Он туда вылетел на отдых накануне трагедии. Как только он вернется в Россию, его ждет разговор с правоохранительными органами. Есть версия, что деньги за аренду он складывал себе в карман, сдавал помещение тайно. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».

Напомним, ЧП произошло ночью 2 февраля. В разгар студенческой тусовки в пристройке кафе «Родня» рухнула крыша. Под завалами погибла одна девушка, еще несколько человек получили различные травмы. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Организатор злополучной тусовки проведет два месяца под домашним арестом: такое решение принял Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
За смертельную вечеринку, где погибла студентка, сотрудник ЖКХ Новосибирского научного центра получил 15 тысяч рублей
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