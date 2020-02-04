Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:47:01+03:00

Сейчас семья погибшей студентки собирает деньги на похороны. Фото: ГУ МЧС по НСО

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В Улан-Удэ 7 февраля пройдут похороны Туяны Прушеновой, которая погибла во время обрушения крыши в кафе в Академгородке. Девушка приезжала в Новосибирск учиться на врача — до окончания института ей оставалось всего полгода.

Сейчас семья погибшей студентки собирает деньги на похороны. Неравнодушные люди отправляют их сестре Туяны.

— Мы уже многое подготовили: Туяну хотим похоронить в ее родном городе, Улан-Удэ, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, сестра Туяны. — Нам многие помогают, сбрасывают деньги.

Если вы также хотите помочь семье погибшей девушки, вы можете перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона 8-913-767-49-75.

Напомним, ЧП произошло ночью 2 февраля. В одном из кафе в Академгородке в разгар вечеринки на студентов обрушилась крыша. Именно под этими завалами и погибла 22-летняя Туяна. Несколько человек, находившиеся с ней рядом получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU