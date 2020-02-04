2020-02-04T19:47:01+03:00
Общество

Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны

Девушку похоронят в родном городе — Улан-Удэ
Алена КУЛЕШОВА
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Сейчас семья погибшей студентки собирает деньги на похороны. Фото: ГУ МЧС по НСОСейчас семья погибшей студентки собирает деньги на похороны. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Улан-Удэ 7 февраля пройдут похороны Туяны Прушеновой, которая погибла во время обрушения крыши в кафе в Академгородке. Девушка приезжала в Новосибирск учиться на врача — до окончания института ей оставалось всего полгода.

Сейчас семья погибшей студентки собирает деньги на похороны. Неравнодушные люди отправляют их сестре Туяны.

— Мы уже многое подготовили: Туяну хотим похоронить в ее родном городе, Улан-Удэ, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, сестра Туяны. — Нам многие помогают, сбрасывают деньги.

Если вы также хотите помочь семье погибшей девушки, вы можете перевести деньги на карту Сбербанка по номеру телефона 8-913-767-49-75.

Напомним, ЧП произошло ночью 2 февраля. В одном из кафе в Академгородке в разгар вечеринки на студентов обрушилась крыша. Именно под этими завалами и погибла 22-летняя Туяна. Несколько человек, находившиеся с ней рядом получили различные травмы.

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Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии, одна девушка погибла (подробнее).

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Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней (подробнее).

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией (подробнее).

Организатор вечеринки, во время которой крыша рухнула на студентов, два месяца будет под домашним арестом

Такое решение принял Советский районный суд (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Семья студентки, погибшей после обрушения крыши в Академгородке, собирает деньги на похороны
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