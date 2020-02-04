2020-02-04T20:27:04+03:00
Общество

В новосибирский центр «Вектор» привезут пробы на коронавирус со всего мира

ВОЗ внесла «Вектор» в реестр европейских лабораторий
Алена КУЛЕШОВА
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ВОЗ официально включила «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий.ВОЗ официально включила «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий.Фото: Александр ГЛУЗ
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Федеральный Роспотребнадзор продолжает работать над мерами безопасности, которые направлены на недопущение завоза нового китайского коронавируса в Россию. Большую роль в этом играет центр вирусологии и биотехнологии «Вектор, располагающийся под Новосибирском.

— ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания, — сообщают в Роспотребнадзоре. — Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в центр, где помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования.

Стоит отметить, что в «Векторе» уже разработали две тест-системы, способные диагностировать новый вирус из Поднебесной, а также разрабатывают вакцину от данного заболевания.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что из-за вспышки коронавируса в Китае многие сибиряки досрочно возвращаются из отпуска. Поток туристов, желающих посетить Поднебесную, значительно сократился, а некоторые авиакомпании и вовсе решили временно отказаться от туров в Китай. А некоторые новосибирцы, напуганные новым вирусом, бьют тревогу, сообщая, что в местных аптеках не осталось медицинских масок.

СПРАВКА «КП»

Почему анализы везут в «Вектор»

«Вектор» — крупнейший научный вирусологический и биотехнологический центр России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области, в нескольких километрах от Новосибирска. Здесь хранятся вирусы самых опасных заболеваний, в том числе сибирской язвы, Эболы, вирус Марбурга. Задача центра — исследовать возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний и обеспечивать постоянную готовность к диагностике новых вирусных инфекций. Предприятие имеет самый высокий класс защиты, таким же уровнем обладает только Вирусологический центр Минобороны. Именно в «Векторе» разработали тест-системы для диагностики нового китайского коронавируса. А несколько лет назад ученые этого научного центра занимались разработкой вакцины от Эболы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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