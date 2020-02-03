Китайский коронавирус 2020: новосибирцы жалуются, что в аптеках исчезли маски

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:06:11+03:00

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В Новосибирских аптеках исчезли медицинские маски — фармацевты уверяют, что причина этому — китайский коронавирус 2020. По словам сибиряков, фармацевты отвечают им, что этот, ставший вдруг редким, товар вновь появится на полках только тогда, когда «закончится вирус».

— Хотела сегодня купить несколько масок, не просто так, а для дела: разболелась родственница, хотелось обезопасить тех, кто живет с ней в одной квартире. Но не тут-то было! — пишет на своей страничке в Фейсбуке сибирячка Елена Буш. — В одной крупной сетевой аптеке мне сообщили, что маски завезут завтра-послезавтра, в другой, тоже немаленькой аптеке, мне сказали, что масок нет даже на складе у поставщика, и появятся они только тогда, когда «закончится вирус». В третьей аптеке мне вообще заявили, что маски не от чего не помогают, и попытались продать препарат, который якобы спасет меня от коронавируса.

Сибирячка также отметила, что не понимает, зачем же люди скупили все маски в магазинах, если на улицах в них практически никого нельзя увидеть. Хотя людей с признаками различных вирусных болезней, вокруг много.

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ИСТОЧНИК KP.RU