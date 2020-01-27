Китайский коронавирус 2020: в новосибирских больницах готовят боксы для зараженных

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:56:32+03:00

В новосибирских больницах уже готовятся специальные боксы для людей, госпитализированных с подозрением на короновирус. Фото: Александр ГЛУЗ

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В Новосибирске предпринимают меры, чтобы китайский коронавирус 2020 не распространился среди жителей города. В аэропорту «Толмачево» и на железнодорожном вокзале проверяют пассажиров, прибывших из Китая и стран Юго-восточной Азии.

Кроме того, в новосибирских больницах уже готовятся специальные боксы для людей, госпитализированных с подозрением на данный вирус.

— Основная мера выявления — тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней, — цитирует слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова пресс-служба правительства НСО. — Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения.

Стоит отметить, что в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенного под Новосибирском, уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. В конце прошлой недели тест — системы были отправлены в несколько других российских регионов. В настоящее время уже разрабатываются две вакцины, первые исследования которых должны пройти в июне этого года.

Также роспотребнадзор по Новосибирской области напоминает сибирякам о необходимости профилактики гриппа и ОРВИ. По итогам первых трех недель 2020 года, в области было зарегистрировано 13175 случаев заболевания ОРВИ. Медики уверяют, что эти значения не превышают эпидемический порог во всех возрастных группах и связывают это с сезонным подъемом заболеваемости. Тем не менее, минздрав рекомендует людям при первых же признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU