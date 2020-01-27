2020-01-27T08:20:11+03:00
Здоровье

Китайский коронавирус 2020: вакцину от заразы разработают на «Векторе»

Препарат, который сможет победить китайский коронавирус 2020, летом пройдет первые испытания
Анастасия САМАРЦЕВА
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Фото: REUTERS.Фото: REUTERS.
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Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о том, что исследователи уже разработали средство, которое может помочь одолеть китайский коронавирирус 2020.

Правда, на данном этапе препарат диагностический. Его уже разослали в разные регионы нашей страны, чтобы протестировать. По обещаниям Рината Максютова, вакцина пройдет первое испытание уже к лету.

Напомним, что число заболевших от пневмонии, вызванной китайским короновирусом нового типа — около 1,9 тысяч человек по всему миру. В России не было зарегистрировано ни одного случая заражения смертельно опасным вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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