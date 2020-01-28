Авиакомпания «NordStar» отменила все вылеты в Китай

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «NordStar» приостановила перевозку туристов из Новосибирска и других городов страны в Санью (Китай). Об этом сообщается на сайте компании.

— С 26 января 2020 года рейсами авиакомпании «NordStar» будет осуществляться только вывоз туристов из Саньи. Туристам, оформившим перелет рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора «Русь Тур», для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета. Пассажирам, оформившим билеты на рейсы авиакомпании NordStar из городов РФ в Санью на сайте авиакомпании, для оформления возврата необходимо обратиться в контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный), — рассказали в «NordStar».

Такие меры связаны с эпидемией коронавируса в Китае. Напомним, что число заболевших от пневмонии, вызванной китайским короновирусом нового типа — около 1,9 тысяч человек по всему миру. В России не было зарегистрировано ни одного случая заражения смертельно опасным вирусом.

Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о том, что исследователи уже разработали средство, которое может помочь одолеть китайский коронавирирус 2020. По обещаниям Рината Максютова, вакцина пройдет первое испытание уже к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU