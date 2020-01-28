Коронавирус 2020: новосибирцы массово возвращаются из Китая

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:57:51+03:00

По данным авиакомпании «Aviasales» спрос на перелеты в Поднебесную снизился почти в два раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирцы, которых напугал коронавирус 2020 также не хотят лететь на отдых в Поднебесную

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы стали меньше летать в Китай из-за новостей про коронавирус 2020. По данным авиакомпании «Aviasales» спрос на перелеты в Поднебесную снизился почти в два раза. Зато туристы из Китая охотно улетают в Новосибирск — их поток увеличился почти в три раза.

— Аналитики туристического поисковика изучили бронирования авиабилетов на маршруте Новосибирск — Китай и Китай — Новосибирск. Оказалось, что интерес к Поднебесной снизился почти в два раза, а вот в обратную сторону, наоборот, вырос в три раза, — сообщили в авиакомпании.

Ранее, КП-Новосибирск уже писала о том, что в нашем городе уже готовятся боксы для пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус. В аэропорту «Толмачево» и на железнодорожном вокзале будут проверять людей, прибывших из Китая. По словам новосибирской ассоциации туристических организаций, сейчас туров Китай как таковых нет, некоторых сибиряков туроператоры возвращают из отпуска досрочно. Некоторые авиакомпании отменяют свои рейсы в Китай. Отметим, что специалисты центра вирусологии Вектор под Новосибирском уже разрабатывают вакцину от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайский коронавирус 2020: в новосибирских больницах готовят боксы для зараженных

Новосибирские медики готовы лечить китайский коронавирус 2020 (подробнее)

Китайский коронавирус 2020: анализы заболевшего иностранца с поезда «Пекин-Москва» отправили в Новосибирск

Человека, у которого подозревают китайский коронавирус 2020, изолировали (подробнее)

Китайский коронавирус 2020: вакцину от заразы разработают на «Векторе»

Препарат, который сможет победить китайский коронавирус 2020, летом пройдет первые испытания (подробнее)

Новосибирских туристов экстренно вывозят из Китая из-за коронавируса

Продажу туров из Новосибирска тоже временно приостановили (подробнее)

Авиакомпания «NordStar» отменила все вылеты в Китай

Тем, кто купил билеты вернут деньги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU