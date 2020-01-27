Новосибирских туристов экстренно вывозят из Китая из-за коронавируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:53:44+03:00

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Новосибирских туристов будут досрочно возвращать из отпуска в Китае из-за угрозы заразиться коронавирусом. Как утверждают туроператоры, путевки в Китай временно не продаются с 25 января — полететь туда на отдых будет можно только тогда, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка.

— Ростуризм действительно порекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, все туроператоры обязаны проинформировать людей о том, что происходит в тех районах, куда они собираются лететь. И в настоящее время, все российские туроператоры придерживаются этих рекомендаций, — рассказала КП-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко. — В Новосибирске на данный момент был всего один вылет в неделю. На это влияет еще и то, что сейчас не тот сезон: в этот период поток туристов практически нет даже без угрозы вируса. В данный момент, туроператоры в целом не предлагают свои полетные программы на тот же Хайнань. Ну а тем, кто все же решился поехать в Китай с какой-либо иное целью, кроме туризма, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Кроме того, руководство туроператора «РУСЬ-ТУР», в связи с подобной обстановкой приняло решения досрочно вывезти российских туристов из Китая. Согласно графику, опубликованному на сайте организации, некоторых людей уже вернули из Азии. Новосибирские туристы поедут домой чуть позднее — 30 января.

— В связи с осложнившейся ситуацией, администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. Поэтому, из соображений безопасности, уководством туроператора «РУСЬ-ТУР» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня, — сообщается на официальном сайте туроператора «РУСЬ-ТУР». — Просим принять к сведению: заявки, по которым вылет состоится с 26 января 2020 года по 16 февраля включительно, будут отменены. Претензии и заявки на возврат будут рассмотрены в течение 14 рабочих дней. Заявки на перенос даты тура будут рассмотрены в течение пяти рабочих дней. Забронированные и подтвержденные заявки на вылет с 17 февраля можно перебронировать.

В Новосибирской ассоциации туристских организаций утверждают, что продажу туров в Китай возобновят, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU