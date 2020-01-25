2020-01-25T11:54:28+03:00
Общество

Китайский коронавирус 2020: анализы заболевшего иностранца с поезда «Пекин-Москва» отправили в Новосибирск

Человека, у которого подозревают китайский коронавирус 2020, изолировали
Анна ПАШАГИНА
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Всех приезжих из Китая сейчас проверяют.Всех приезжих из Китая сейчас проверяют.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Иркутск приехал житель КНР с подозрением на китайский коронавирус 2020. Об этом сообщает КП-Иркутск.

— 24 января с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. — Проведены все противоэпидемические мероприятия.

Зараженного сняли с поезда «Пекин-Москва». Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, на поезде приехали студенты из Китая. Вероятно, что зараженный - один из приезжих. Ему назначена противовирусная терапия. По предварительной информации, ему стало легче.

Для полного исключения подозрений на новый китайский вирус анализы отправлены в Новосибирск. Уже сегодня станут известны результаты. Те, кто мог контактировать с зараженным, сейчас также проходят обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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