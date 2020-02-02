Семьям жертв трагедии окажут поддержку: мэр Новосибирска принес соболезнования близким погибшей и пострадавших
Глава города Новосибирска Анатолий Локоть публично высказался о трагедии произошедшей этой ночью в Академгородке, а также распорядился оказать помощь семьям:
— Это большое горе. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Даю поручение оказать поддержку семьям жертв трагедии.
Очевидцы обрушения крыши в Новосибирске сняли на видео, как спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.На кадрах, снятых гостями вечеринки, видно, как спасатели извлекают из-под завалов пострадавшего, укладывают его на носилки и передают медикам.
Мэр напомнил, что не так давно, 24 января, в столице Сибири был введен режим ЧС из-за обильных снегопадов. И муниципалитет, и управление МЧС напоминало организациям о своевременности уборки снега с крыш.
— К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить, — отметил мэр. — Жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки.
Анатолий Локоть назвал случившееся печальным уроком. Он заявил, что будет правильно передать в управление муниципалитету комплекс ЖКХ СО РАН.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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