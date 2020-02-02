Семьям жертв трагедии окажут поддержку: мэр Новосибирска принес соболезнования близким погибшей и пострадавших

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:46:26+03:00

Анатолий Локоть высказался о трагедии в Академгородке. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Глава города Новосибирска Анатолий Локоть публично высказался о трагедии произошедшей этой ночью в Академгородке, а также распорядился оказать помощь семьям:

— Это большое горе. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Даю поручение оказать поддержку семьям жертв трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758286" frameborder="0"></iframe> Очевидцы обрушения крыши в Новосибирске сняли на видео, как спасатели извлекали пострадавших из-под завалов.На кадрах, снятых гостями вечеринки, видно, как спасатели извлекают из-под завалов пострадавшего, укладывают его на носилки и передают медикам.

Мэр напомнил, что не так давно, 24 января, в столице Сибири был введен режим ЧС из-за обильных снегопадов. И муниципалитет, и управление МЧС напоминало организациям о своевременности уборки снега с крыш.

— К сожалению, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН. Законность их работы требуется проверить, — отметил мэр. — Жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки.

Анатолий Локоть назвал случившееся печальным уроком. Он заявил, что будет правильно передать в управление муниципалитету комплекс ЖКХ СО РАН.

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ИСТОЧНИК KP.RU