2020-02-02T13:38:01+03:00
Происшествия

«Я успокаивала сестру погибшей»: девушка с вечеринки, где рухнула крыша, рассказала, как все произошло

Участница дискотеки случайно оказалась рядом с родственницей погибшей
Анна ПАШАГИНА
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ЧП произошло ночью. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.ЧП произошло ночью. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Сегодня ночью в Академгородке, в одном из ночных заведений на Бульваре Молодежи, обрушилась крыша. Корреспондент КП-Новосибирск нашел очевидцев произошедшего, которые рассказали о событиях.

— В один момент стало шумно, пошла в сторону оставленных вещей, увидела, что кругом снег, пошла по снегу посмотреть, что с одеждой. Поняла, что не достать, плитами все завалило. Кругом паника, встала на вход. Начала кричать людям, что вещи не достать, все начали ломиться в проход, чтобы забрать верхнюю одежду, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сибирячка.

Девушка вспоминает, что кто-то сказал, что под плитами лежат люди. Некоторых посетителей пустили откапывать снег.

— Кто голыми руками копал, кто в перчатках. В чужих куртках. Люди делились всем чем можно: перчатки, шапки, варежки. Из машин лопаты принесли, позвали людей из других баров. На баре выдавали теплую воду всем, кто хотел пить. Кто-то сразу ушел домой, а мы остались, потому что там были наши вещи, — говорит девушка.

Девушка ушла в греться в соседнее заведение и там успокаивала сестру погибшей студентки НГМУ. Она умерла под завалом.

— Человек 50 нас было, в помещении была уличная температура, от снега даже холоднее было. Да и все были одеты как попало. Мы начали спрашивать, когда нас отпустят, но нам сказали ждать. Вот мы и ждали, все отморозили себе. Потом начали выводить группами и в маршрутку садить, сказали, что в участок едем. Привезли, сказали писать объяснительную. Потом всех посадили в актовый зал и выборочно опрашивали, — описывает происходящее после трагедии сибирячка.

Напомним, что сегодня ночью, в одном из ночных заведений Академгородка обрушилась крыша. Под завалами оказались люди, которые стояли в гардеробе. Одна девушка погибла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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