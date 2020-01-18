Автобус с детской командой из Новосибирска застрял на трассе в Алтайском крае

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:01:44+03:00

Автобус с детьми застрял на трассе в Алтайском крае. Фото: gubernator_tomenko

Сейчас дети и тренеры пережидают непогоду в пункте временного пребывания

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Непогода парализовала не только Новосибирск, но и соседние регионы.

Детская команда по хоккею «Сибирь» отправилась на соревнования в Алтайский край. Спортивные состязания должны были пройти в Змеиногорске. Однако, в пятницу, 17 января, автобус с детьми застрял на трассе. Вовремя добраться до базы не дали шторм и перекрытая из-за непогоды дорога.

Об этом сообщил в Instagram губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

— 20 детей и 3 тренера из новосибирской команды «Сибирь», которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы, — написал Виктор Томенко. — Главное управление МЧС по Алтайскому краю постоянно контролирует дорожную обстановку — она чрезвычайно напряженная. Наблюдается ухудшение метеоусловий.

Губернатор попросил приезжих оставаться в населенных пунктах, пока не установится нормальная погода. Несмотря на то, что на трассе идет постоянное дежурство экстренных служб, угроза безопасности существует.

Напомним, в Новосибирске также объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает не отправляться в дальние поездки. В пятницу, 17 января, закрыли междугороднее сообщение автобусов. В городе и на трассе случилось несколько ДТП, есть погибшие и пострадавшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU