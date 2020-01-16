«Метели, гололед, мокрый снег» - погода на Крещение испытает Новосибирск

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:05:28+03:00

МЧС призывает не отправляться в дальние поездки, если ухудшится погода

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Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает: в Новосибирске может начаться сильная непогода. Плохие прогнозы – на 17 и 18 января.

- Новосибирцев ожидают снег, местами сильный, по юго-востоку мокрый, продолжительные метели и усиление ветра до 16-23 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедные явления, - предупреждает областное управление МЧС.

Ветер может принести серьезные проблемы. Спасатели готовы к тому, что оборвутся провода, возможны сбои в работе дорожников и служб ЖКХ. В МЧС говорят, что в эти дни сибирякам нужно соблюдать максимум бдительности и повременить с дальними поездками.

- Под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями, - предупреждает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU