Грузовик загорелся, а легковушка - всмятку: новосибирцы погибли в жутком ДТП с КАМАЗом
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Все случилось в пятницу, 17 января, в обед.
На улице Жуковского водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Удар был настолько сильным, что мгновенно превратил легковушку в груду металлолома. В авто были 25-летний водитель и 27-летний пассажир. Оба парня погибли. Об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Известно, что за рулем КАМАЗа сидел 42-летний мужчина. После столкновения грузовик вспыхнул. Его потушили сами водители, проезжавшие мимо.
— Потушили до приезда пожарных. Тащил огнетушитель с заправки. Все кругом смотрят, снимают, что у вас с головами, почему не помочь? Очень жалко людей нелепая смерть ,родственникам соболезную, — написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Сегодня такой дикий гололёд. Впервые такой сильный гололёд за эту зиму. Будьте аккуратнее!
ИСТОЧНИК KP.RU