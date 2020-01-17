2020-01-17T13:53:37+03:00
Происшествия

Грузовик загорелся, а легковушка - всмятку: новосибирцы погибли в жутком ДТП с КАМАЗом

Молодые люди скончались на месте
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль превратился в груду металла. Фото: ГИБДДАвтомобиль превратился в груду металла. Фото: ГИБДД
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В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Все случилось в пятницу, 17 января, в обед.

На улице Жуковского водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Удар был настолько сильным, что мгновенно превратил легковушку в груду металлолома. В авто были 25-летний водитель и 27-летний пассажир. Оба парня погибли. Об этом сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Известно, что за рулем КАМАЗа сидел 42-летний мужчина. После столкновения грузовик вспыхнул. Его потушили сами водители, проезжавшие мимо.

— Потушили до приезда пожарных. Тащил огнетушитель с заправки. Все кругом смотрят, снимают, что у вас с головами, почему не помочь? Очень жалко людей нелепая смерть ,родственникам соболезную, — написал очевидец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Сегодня такой дикий гололёд. Впервые такой сильный гололёд за эту зиму. Будьте аккуратнее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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