Перекрыл две полосы: автобус развернуло поперек моста в Новосибирске
Туристический автобус попал в ДТП на Димитровском мосту Новосибирска и перекрыл две из трех полос на дороге. Второй участник ДТП — хэтчбек «Сузуки» сильно повредил капот, бампер и переднюю часть корпуса. Подписчики «АСТ-54» засняли последствия столкновения посреди моста.
ДТП произошло после 21:00, сообщили очевидцы. Автобус маршрута ехал со стороны левого берега и в снегопад столкнулся с иномаркой, развернувшись поперек дороги. На место столкновения прибыли экипажи ДПС и «скорая помощь».
В результате столкновения оказались перекрыты две полосы. В сторону левого берега образовался затор.
- Специально что ли в час пик,- рассказала подписчица Ксения.
В минувший вечер пробки в Новосибирске, по данным сервиса Яндекс.Пробки, достигли десятибалльной отметки.
Авария на Димитровском мосту.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"Никита МАНЬКО
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На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU