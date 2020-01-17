Перекрыл две полосы: автобус развернуло поперек моста в Новосибирске

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:02:50+03:00

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Туристический автобус попал в ДТП на Димитровском мосту Новосибирска и перекрыл две из трех полос на дороге. Второй участник ДТП — хэтчбек «Сузуки» сильно повредил капот, бампер и переднюю часть корпуса. Подписчики «АСТ-54» засняли последствия столкновения посреди моста.

ДТП произошло после 21:00, сообщили очевидцы. Автобус маршрута ехал со стороны левого берега и в снегопад столкнулся с иномаркой, развернувшись поперек дороги. На место столкновения прибыли экипажи ДПС и «скорая помощь».

В результате столкновения оказались перекрыты две полосы. В сторону левого берега образовался затор.

- Специально что ли в час пик,- рассказала подписчица Ксения.

В минувший вечер пробки в Новосибирске, по данным сервиса Яндекс.Пробки, достигли десятибалльной отметки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755315" frameborder="0"></iframe> Авария на Димитровском мосту.Видео из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU