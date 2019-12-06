2019-12-06T18:21:46+03:00
Происшествия

В аварии под Новосибирском пострадал пассажирский автобус: пострадавших доставили в больницу

На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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В Черепановском районе Новосибирской области вечером 6 декабря произошло ДТП. Фото: ГИБДД НовосибирскВ Черепановском районе Новосибирской области вечером 6 декабря произошло ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирск
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В Черепановском районе Новосибирской области вечером 6 декабря произошло ДТП. Рейсовый автобус «Барнаул-Новосибирск» столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». В рейсовом автобусе находились 20 пассажиров и 1 водитель — никто из них не пострадал. В микроавтобусе находились 2 человека, в результате ДТП водитель получил травму.

У автобуса оказалась серьезно повреждена передняя часть, у микроавтобуса разбита передняя часть и лобовое стекло. Также серьезно повреждены передние двери "Мерседеса". На место происшествия прибыли пожарные расчеты и сотрудники ГИБДД.

В микроавтобусе находились 2 человека, в результате ДТП водитель получил травму. Фото: ГИБДД Новосибирск

В микроавтобусе находились 2 человека, в результате ДТП водитель получил травму. Фото: ГИБДД Новосибирск

— Пострадавший мужчина был доставлены в больницу для проведения всех необходимых процедур, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Движение автомобилей на трассе не перекрывалось. Остальных пассажиров, находившихся в транспортных средствах, доставили в Новосибирск на следующем автобусе, следующем в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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