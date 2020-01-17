«Видимость нулевая. Страшно!»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб мужчина
В Новосибирске в пятницу, 17 января, бушует метель. На дорогах вьюга застилает горизонт. На трассе до Омска, возле поселка Коченево, столкнулось сразу девять машин. Один водитель погиб, есть пострадавшие.
В областном ГИБДД рассказали, что погибшему мужчине было 63 года. Подробности уточняются.
- Там три разных ДТП, в каждом столкнулись по три автомобиля, - пояснили в ГИБДД.
Видео с места ДТП опубликовано в группе новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»
- Видимость сегодня почти нулевая на дорогах, страшно. Сильный боковой ветер.
- Тут пробка уже до самого города. Стоим и не можем понять, что там впереди, не доезжая Коченево 3,5 км.
- По такой погоде на трассу лучше не соваться.
ГИБДД и спасатели рекомендуют по мере возможности воздержаться от загородных поездок.
Под Новосибирском, в сторону Омска, сразу несколько массовых ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU