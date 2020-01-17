«Видимость нулевая. Страшно!»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:01:13+03:00

Всего на трассе возле Коченево столкнулось около девяти машин

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В Новосибирске в пятницу, 17 января, бушует метель. На дорогах вьюга застилает горизонт. На трассе до Омска, возле поселка Коченево, столкнулось сразу девять машин. Один водитель погиб, есть пострадавшие.

В областном ГИБДД рассказали, что погибшему мужчине было 63 года. Подробности уточняются.

- Там три разных ДТП, в каждом столкнулись по три автомобиля, - пояснили в ГИБДД.

Видео с места ДТП опубликовано в группе новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»

- Видимость сегодня почти нулевая на дорогах, страшно. Сильный боковой ветер.

- Тут пробка уже до самого города. Стоим и не можем понять, что там впереди, не доезжая Коченево 3,5 км.

- По такой погоде на трассу лучше не соваться.

ГИБДД и спасатели рекомендуют по мере возможности воздержаться от загородных поездок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755296" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском, в сторону Омска, сразу несколько массовых ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU