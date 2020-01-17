2020-01-17T14:19:38+03:00
Общество

«Возможны нештатные ситуации»: в Новосибирске отменяют междугородние автобусы

Временное ограничение на трассах ввели из-за непогоды
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Для междугородних автобусов введено ограничение.Для междугородних автобусов введено ограничение.
Изменить размер текста:

Метели стали причиной для отмены междугородних автобусов. Часть рейсов в Новосибирской области – под запретом. Мера временная – на период сильной непогоды.

В МЧС называют причины: снегопад, метели, сильное ухудшение видимости.

Автобусы остановлены с 17.00 до 22.00 часов по местному времени. Ограничения действуют на следующих трассах: Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», Р-254 «Иртыш».

- Организовано информирование и оповещение граждан на автовокзалах. Задержек в движении грузового и легкового автотранспорта нет, - сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. - В готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Кроме того, подготовлено 24 стационарных пункта обогрева и питания вместимостью около 780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это же не тапочек»: хозяева съехали со съемной квартиры и оставили там далматинца
Перекрыл две полосы: автобус развернуло поперек моста моста в Новосибирске
Новосибирская пенсионерка оказалась хозяйкой борделей: в секс-бизнес она втянула мужа и сына
Сервис каршеринга обвинил новосибирца в ДТП, которое он не совершал
В Новосибирске иномарка сбила школьника: у мальчика сломан позвоночник
«Видимость нулевая. Страшно!»: в массовом ДТП под Новосибирском погиб мужчина
По списку они есть, в палате нет: медик заработала полтора миллиона рублей на несуществующих пациентах
«Она смеялась, а он умирал»: сибирячка думала, что снимает забавного хомячка, а он просил помощи
Суд отменил суровый вердикт кондуктору за прикосновение к пассажирке-школьнице
Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну
Погода на Крещение 2020 в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам
Людей эвакуировали: в кафе «Берлога» экстренно выехали пожарные
«Возможны нештатные ситуации»: в Новосибирске отменяют междугородние автобусы
Грузовик загорелся, а легковушка - всмятку: новосибирцы погибли в жутком ДТП с КАМАЗом
Новосибирец умер на глазах у школьников
Там же ничего не видно: как в метель работают новосибирский автовокзал и аэропорт
Бабушку, которая пыталась покончить с собой, спасли врачи «Скорой помощи»
Стала известна причина гибели 9-летней девочки, чью маму нашли под окнами высотки
Блогера-провокатора жестоко избили на глазах девушки в Новосибирске
Сотрудник уголовного розыска умер после совещания в Чулымском МВД
«Она вся переломана»: под Новосибирском две женщины попали в страшную аварию
«Аттракцион, леденящий душу»: новосибирцев напугали огромные сосульки на бизнес-центре
«Мешки с мусором складываем в гараже»: жители Искитима пожаловались на переполненные баки
«Насилия не было»: следователи рассказали о состоянии найденной в подвале школьницы