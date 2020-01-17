«Возможны нештатные ситуации»: в Новосибирске отменяют междугородние автобусы

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:19:38+03:00

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Метели стали причиной для отмены междугородних автобусов. Часть рейсов в Новосибирской области – под запретом. Мера временная – на период сильной непогоды.

В МЧС называют причины: снегопад, метели, сильное ухудшение видимости.

Автобусы остановлены с 17.00 до 22.00 часов по местному времени. Ограничения действуют на следующих трассах: Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», Р-254 «Иртыш».

- Организовано информирование и оповещение граждан на автовокзалах. Задержек в движении грузового и легкового автотранспорта нет, - сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. - В готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Кроме того, подготовлено 24 стационарных пункта обогрева и питания вместимостью около 780 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU