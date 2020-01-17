«Насилия не было»: следователи рассказали о состоянии найденной в подвале школьницы

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:42:48+03:00

Девочка, пропавшая в Карасуке, ушла из дома сама.

Девочка сама ушла из дома из-за ссоры с родителями

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В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела из-за исчезновения в Карасуке девочки. В пятницу утром, 17 января, следователи в присутствии родителей допросили ребенка.

— В отношении 10-летней девочки каких-либо противоправных действий не совершалось, она находится под наблюдением врачей. Также будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

«Заглянули – она там лежит. Выломали дверь» - волонтер рассказал, как в подвале нашли без вести пропавшую школьницу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Как стало известно КП-Новосибирск из своих источников, девочку ночью осмотрели врачи. Медики не нашли на теле ребенка следов насилия.

Напомним, перед исчезновением школьница поссорилась с родителями из-за того, что у нее забрали телефон. Собственный источник сообщил КП-Новосибирск, что это и стало причиной исчезновения девочки. Ребенок в семье приемный. Неизвестно останется ли она в этой семье, сейчас с ними будут работать сотрудники опеки.

15 января 2020 года около 14 часов 10-летняя девочка не вернулась домой из музыкальной школы. Ребенка искали более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, спасатели, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры.

Девочку в четверг, 16 января, поздно вечером нашел волонтер с собакой в подвале общежития. Она была без сознания, сильно истощена.

Ее доставили в больницу. Там она пришла в себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU