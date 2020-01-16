«Была обезвожена, сутки не ела»: врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, найденной в Карасуке
Ночью в пятницу, 17 января, стало известно о том, что пропавшую в Карасуке 10-летнюю девочку нашли после почти двух суток поисков. Благодаря охотнику с собакой школьницу обнаружили в клетке подвала: ребенка сразу же доставили в Карасукскую ЦРБ. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с врачами, чтобы узнать о состоянии девочки.
- С ней уже все в порядке: она пришла в сознании, - заверили нас в Карасукской ЦРБ.
- Судя по видео со спасением ребенка, она будто бы находилась пол воздействием каких-то веществ, без сознания. Что все-таки случилось с ней?
- На данный момент точно можем сказать, что девочка была обезвожена и не ела сутки. Плюс к этому нашли ее в позднее время, еще из-за этого она была вялой. Насчет того, были ли в ее крови какие-либо вещества, пока говорить рано.
Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала
Пропавшую 10-летнюю девочку обнаружил охотник с собакой, ребенка увезли в больницу (подробнее).
«Она пугливая, боится темноты»: девочка с разными глазами загадочно пропала после встречи с приемным отцом
Накануне у ребенка и родителей была небольшая ссора: девочку наказали, отобрав у нее мобильный телефон. Подробности исчезновения 10-летней Алены — в материале КП-Новосибирск (подробнее).
«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке
Главная примета исчезнувшей девочки: у нее один глаз карий, другой — голубой (подробнее).
«Она ушла с мужчиной»: пропавшую 10-летнюю девочку могли убить
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» по факту исчезновения четвероклассницы из Карасука (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU