2020-01-16T23:57:00+03:00
Общество

«Была обезвожена, сутки не ела»: врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, найденной в Карасуке

Сейчас школьница уже пришла в сознание
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Врачи говорят, что девочка уже пришла в себя. Фото: соцсети.Врачи говорят, что девочка уже пришла в себя. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Ночью в пятницу, 17 января, стало известно о том, что пропавшую в Карасуке 10-летнюю девочку нашли после почти двух суток поисков. Благодаря охотнику с собакой школьницу обнаружили в клетке подвала: ребенка сразу же доставили в Карасукскую ЦРБ. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с врачами, чтобы узнать о состоянии девочки.

- С ней уже все в порядке: она пришла в сознании, - заверили нас в Карасукской ЦРБ.

- Судя по видео со спасением ребенка, она будто бы находилась пол воздействием каких-то веществ, без сознания. Что все-таки случилось с ней?

- На данный момент точно можем сказать, что девочка была обезвожена и не ела сутки. Плюс к этому нашли ее в позднее время, еще из-за этого она была вялой. Насчет того, были ли в ее крови какие-либо вещества, пока говорить рано.

Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала

Пропавшую 10-летнюю девочку обнаружил охотник с собакой, ребенка увезли в больницу (подробнее).

«Она пугливая, боится темноты»: девочка с разными глазами загадочно пропала после встречи с приемным отцом

Накануне у ребенка и родителей была небольшая ссора: девочку наказали, отобрав у нее мобильный телефон. Подробности исчезновения 10-летней Алены — в материале КП-Новосибирск (подробнее).

«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке

Главная примета исчезнувшей девочки: у нее один глаз карий, другой — голубой (подробнее).

«Она ушла с мужчиной»: пропавшую 10-летнюю девочку могли убить

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» по факту исчезновения четвероклассницы из Карасука (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Она сильно напугана»: палату девочки, найденной в Карасуке, охраняет полиция
Вместо ужина — уборка стоянки: автомобилисты жалуются, что им самим приходится чистить себе парковку у дома
«Она же в 10 раз больше!»: легковушка затянула в горку многотонную фуру, застрявшую в час пик
«Была обезвожена, сутки не ела»: врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, найденной в Карасуке
Воры на них не позарятся: Анатолий Локоть рассказал, что за чудо-люки появятся в Новосибирске
«Падаю на землю, он бьет по голове»: на сибирячку по дороге домой напал отморозок
«Я воспитаю их сама»: найдены щенки, которые могут принадлежать раненному лабрадору
Новосибирские депутаты о законе о домашнем насилии: как его применять?
Анатолий Локоть опроверг увеличение автопарка мэрии Новосибирска
«Метели, гололед, мокрый снег» - погода на Крещение испытает Новосибирск
«Он смотрел ему в глаза!»: обнародованы кадры расстрела парня в торговом центре «Эдем»
Возможно – это АУЕ: В новосибирском Академгородке неизвестные ранили мужчину ножом
«Жить не хочу. Забираю дочку с собой»: соседи рассказали о записке мамы погибшей школьницы
В Новосибирске у девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь
«Она ушла с мужчиной»: пропавшую 10-летнюю девочку могли убить
«Чиновник не должен раздражаться»: после интернет-скандала Анатолий Локоть посоветовал подчиненным «ограниченно пользоваться соцсетями»
Новогодние елки отдали в зоопарк: только посмотрите, как их украсили для зверей
Пьяные цыганки пили водку прямо в магазине на глазах у маленького ребенка
Новосибирский бизнесмен судится с врачами после смерти двух его бабушек в больнице