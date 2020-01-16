«Была обезвожена, сутки не ела»: врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, найденной в Карасуке

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:57:00+03:00

Врачи говорят, что девочка уже пришла в себя. Фото: соцсети.

Сейчас школьница уже пришла в сознание

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Ночью в пятницу, 17 января, стало известно о том, что пропавшую в Карасуке 10-летнюю девочку нашли после почти двух суток поисков. Благодаря охотнику с собакой школьницу обнаружили в клетке подвала: ребенка сразу же доставили в Карасукскую ЦРБ. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с врачами, чтобы узнать о состоянии девочки.

- С ней уже все в порядке: она пришла в сознании, - заверили нас в Карасукской ЦРБ.

- Судя по видео со спасением ребенка, она будто бы находилась пол воздействием каких-то веществ, без сознания. Что все-таки случилось с ней?

- На данный момент точно можем сказать, что девочка была обезвожена и не ела сутки. Плюс к этому нашли ее в позднее время, еще из-за этого она была вялой. Насчет того, были ли в ее крови какие-либо вещества, пока говорить рано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755118" frameborder="0"></iframe> Пропавшую школьницу из Карасука нашли без сознания в клетке подвала.

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ИСТОЧНИК KP.RU